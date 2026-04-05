США врятували другого пілота збитого в Ірані F-15: Трамп зробив гучну заяву

Трамп наголосив, що це була "одна з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США".

Американські спецпризначенці врятували другого члена екіпажу винищувача F-15, збитого над Іраном, пише Axios. Успіх рятувальної операції також підтвердив президент США Дональд Трамп.

Повідомляється, що офіцер з систем озброєння був поранений після катапультування з літака в п'ятницю, але все ще міг ходити і більше доби переховувався в горах на південному заході Ірану. У цей час США та Іран вели гонку, щоб знайти зниклого американського офіцера.

Повідомляється, що пілот F-15 і оператор системи озброєння зв'язалися один з одним через свої системи зв'язку після катапультування в п'ятницю. Пілота врятували через кілька годин після того, як літак був збитий. На пошуки і порятунок другого члена екіпажу пішло більше доби.

Джерела Axios зазначили, що до виявлення офіцера за системами озброєння ЦРУ розгорнуло кампанію дезінформації, поширивши всередині Ірану інформацію про те, що американські війська вже знайшли його і намагаються здійснити наземну евакуацію.

Тим часом ЦРУ використовувало "унікальні можливості" для його пошуку. "Це була справжня голка в стозі сіна", – сказав один із співрозмовників видання.

За словами чиновника, ЦРУ передало його точне місцезнаходження Пентагону, американським військовим і Білому дому, і президент Трамп віддав наказ про негайну рятувальну операцію. Трамп і високопоставлені члени його команди стежили за рятувальною операцією з ситуаційного центру Білого дому.

Трамп підтвердив порятунок пілота

Президент США Дональд Трамп підтвердив порятунок пілота в соціальних мережах, назвавши його "однією з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США".

"Цей військовослужбовець опинився в тилу противника, в горах Ірану, де його переслідували вороги... За моїм наказом було направлено десятки літаків, оснащених найпотужнішим озброєнням, щоб евакуювати його. Він отримав поранення, але з ним все буде гаразд", - написав Трамп.

Він нагадав, що напередодні було врятовано ще одного пілота, і той факт, що обидві операції пройшли без втрат і навіть без поранених, "підтверджує повне панування США в повітрі над Іраном".

Іран збиває літаки США

Іран заявив про збиття американського винищувача F-15E Strike Eagle, тоді як ще один літак США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – зазнав аварії в районі Перської затоки.

Іранська влада оголосила винагороду за виявлення американського пілота – як живого, так і мертвого. Головний ризик полягав не у втраті техніки, а в можливому захопленні військовослужбовця США. У разі потрапляння пілота в полон Іран отримає потужний інструмент політичного тиску.

Пізніше Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про збиття двох американських вертольотів Black Hawk.

Вас також можуть зацікавити новини: