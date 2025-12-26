Одне із завдань на 2026 рік – це підвищення спроможності України самостійно забезпечити свою оборону, зазначила прем'єрка.

Понад половина озброєння в українському війську створена українськими виробниками. Про це в коментарі журналістам розповіла премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Якщо взяти всі наші видатки на закупівлю зброї й техніки у 2025 році, понад 75% коштів було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників. Ми добре розуміємо, що армія – це наша гарантія безпеки", – сказала Свириденко.

Вона додала, що одним із завдань на 2026 рік є подальше нарощування частки української зброї на фронті та підвищення спроможності України самостійно забезпечити свою оборону.

"Ми дуже вдячні всім нашим виробникам, як приватним, так і державним, за те, що вони постійно на контакті з військовими. Вони постійно працюють над тим, щоб збільшити виробничі можливості та підвищити ефективність за рахунок постійної адаптації до змін умов на полі бою. Для нас дуже важливо забезпечити самостійність оборонного виробництва", – додала Свириденко.

Українська зброя: важливі новини

Раніше ексзаступник керівника департаменту державних закупівель Міністерства оборони Олександр Лієв повідомив, що з 2025 року Україна вийшла на серійне виробництво та "системне застосування" ОТРК 1КР1 "Сапсан". Він зазначив, що перший державний контракт на закупівлю цих систем було укладено ще в 2022 році.

Також стало відомо, що ЄС схвалив Програму європейської оборонної промисловості, якою передбачена, зокрема, інтеграція оборонно-промислового комплексу України до європейського. Частину з 1,5 млрд євро грантів, які було виділено на цю програму на 2025-2027 роки, буде передано на розвиток оборонпрому України.

