Рада Європейського Союзу схвалила Програму європейської оборонної промисловості, якою передбачено в тому числі інтеграцію оборонно-промислового комплексу України до європейського.

Як сказано в повідомленні, опублікованому на сайті Ради ЄС, ця програма є "наріжним каменем оновленого зобов'язання ЄС щодо зміцнення своєї оборонної готовності". Вона має посилити здатність блоку протистояти загрозам сьогодення та майбутнім, а також забезпечить своєчасну наявність та постачання оборонної продукції по всьому ЄС.

Загалом протягом 2025-2027 року в рамках програми буде виділено 1,5 млрд євро грантів. Частину цих коштів буде спрямовано на розвиток оборонпрому України.

"З цієї суми 300 млн євро виділено на спеціальний Інструмент підтримки України – ключовий і унікальний інструмент, спрямований на модернізацію та підтримку оборонної промисловості України і сприяння її інтеграції в ширшу європейську оборонну промислову екосистему", – йдеться в заяві.

Крім того, у майбутньому можливе подальше поповнення бюджету програми – наприклад, шляхом добровільних фінансових внесків держав-членів або інших сторін.

Що фінансуватиме Євросоюз в рамках програми

Згідно з повідомленням Ради ЄС, блок надаватиме кошти на:

спільні закупівлі, які здійснюються щонайменше трьома країнами (з яких принаймні дві повинні бути державами-членами), зокрема для створення та підтримки пулів готовності оборонної промисловості;

заходи з посилення промисловості, що складаються з заходів щодо нарощування виробничих потужностей критично важливої ​​оборонної продукції;

запуск Європейських оборонних проєктів спільного інтересу, спрямованих на сприяння розвитку військового потенціалу держав-членів:

допоміжні дії, включно із заходами щодо підвищення оперативної сумісності та взаємозамінності, а також заходи щодо полегшення доступу до ринку оборонної продукції для малих і середніх підприємств, компаній із середньою капіталізацією та стартапів.

Примітно, що в документі прописані вимоги до компонентів у виготовленому обладнанні. Так, вміст елементів, які походять з-за меж Європейського Союзу та асоційованих країн – а також з України для Інструменту підтримки України – має становити не більше, ніж 35% від загальної вартості компонентів кінцевого продукту.

Крім того, не можна інтегрувати компоненти з неасоційованих країн, якщо це суперечить інтересам безпеки та оборони ЄС або держав-членів блоку.

"Регламент буде підписаний 17 грудня 2025 року і набере чинності на наступний день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу", – сказано на сайті Ради ЄС.

Виробництво зброї: інші новини

Нещодавно стало відомо, що чеський оборонний гігант Czechoslovak Group (CSG) у співпраці з підприємством "Українська бронетехніка" планує виготовити в Україні 150 тисяч снарядів калібрів НАТО у 2025 році. Зараз рівень локалізації виробництва сягає близько 50%.

А наприкінці листопада міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна домовилася про спільний випуск дронів з однієї з країн Європи. Йдеться про Норвегію.

