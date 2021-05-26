Державне підприємство «Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», передало Збройним силам України відремонтований бомбардувальник Су-24.
Як повідомляє прес-служба концерну, під час виконання ремонтних робіт було повністю замінено пошкоджені агрегати планера літака.
«Відремонтований Су-24 пройшов необхідні випробувальні польоти і був переданий у підрозділ Повітряних сил Збройних сил України. Су-24 - всепогодний надзвуковий фронтовий бомбардувальник зі змінюваною стріловидністю крила. Основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил Збройних сил України», - сказано в повідомленні.
Довідка УНІАН. Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" - державний авіаремонтний завод, розташований у місті Миколаїв. Був заснований у 1939 році на базі авіаремонтних майстерень при училищі пілотів. У 2011 році підприємство увійшло до складу державного концерну «Укроборонпром». Завод «НАРП» регулярно проводить ремонт літаків для Повітряних сил України.
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