Під час виконання ремонтних робіт було повністю замінено пошкоджені агрегати планера літака.

Державне підприємство «Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», передало Збройним силам України відремонтований бомбардувальник Су-24.

Як повідомляє прес-служба концерну, під час виконання ремонтних робіт було повністю замінено пошкоджені агрегати планера літака.

«Відремонтований Су-24 пройшов необхідні випробувальні польоти і був переданий у підрозділ Повітряних сил Збройних сил України. Су-24 - всепогодний надзвуковий фронтовий бомбардувальник зі змінюваною стріловидністю крила. Основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил Збройних сил України», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" - державний авіаремонтний завод, розташований у місті Миколаїв. Був заснований у 1939 році на базі авіаремонтних майстерень при училищі пілотів. У 2011 році підприємство увійшло до складу державного концерну «Укроборонпром». Завод «НАРП» регулярно проводить ремонт літаків для Повітряних сил України.

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Автор: Дмитро Шварц