Відремонтований Су-24 передали українським військовим / фото mil.in.ua

Державне підприємство «Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», передало Збройним силам України відремонтований бомбардувальник Су-24.

Як повідомляє прес-служба концерну, під час виконання ремонтних робіт було повністю замінено пошкоджені агрегати планера літака.

«Відремонтований Су-24 пройшов необхідні випробувальні польоти і був переданий у підрозділ Повітряних сил Збройних сил України. Су-24 - всепогодний надзвуковий фронтовий бомбардувальник зі змінюваною стріловидністю крила. Основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил Збройних сил України», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" - державний авіаремонтний завод, розташований у місті Миколаїв. Був заснований у 1939 році на базі авіаремонтних майстерень при училищі пілотів. У 2011 році підприємство увійшло до складу державного концерну «Укроборонпром». Завод «НАРП» регулярно проводить ремонт літаків для Повітряних сил України.

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Автор: Дмитро Шварц