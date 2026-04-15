ЗСУ отримають тисячі далекобійних ШІ-дронів Anubis: хто за них заплатить

Берлін профінансував виробництво тисяч ШІ-дронів для України в межах нового оборонного проєкту.

Американсько-німецько-українська оборонна компанія Auterion Airlogix Joint Venture GmbH оголосила про отримання великого замовлення на виробництво "тисяч важких ударних дронів із штучним інтелектом" для потреб України. Фінансування проєкту забезпечує уряд Німеччини, тоді як виробництво орієнтоване на підтримку Збройних сил України, пише Defence Express.

За даними компанії, йдеться про безпілотники з різними конфігураціями крил – X-подібними та дельтаподібними – які планується випускати у масштабі тисяч одиниць щорічно. Офіційні технічні характеристики не розкриваються.

Дрони Anubis і Seth-X: що відомо

Попри відсутність офіційного підтвердження назв, в українських оборонних матеріалах згадуються дві моделі, пов’язані з проєктом – Anubis та Seth-X.

За наявною інформацією, Anubis призначений для ураження живої сили, бронетехніки та стратегічних цілей на середній дальності. Аналітики припускають, що він може бути розвитком платформи з дальністю до 1600 км і бойовим навантаженням до 45 кг, хоча ці дані не підтверджені офіційно.

Seth-X, імовірно, є оновленою версією раніше відомого дрона-камікадзе Seth і призначений для ураження легкої техніки та логістичних цілей. Його конструкція зі складаними крилами дозволяє запуск із контейнера, а дальність дії, за оцінками, становить десятки кілометрів.

Головною особливістю нових систем є інтеграція алгоритмів штучного інтелекту, які забезпечують автономну навігацію, пошук та ураження цілей. Саме програмні рішення компанії Auterion є базою для цих розробок, що дозволяє підвищити ефективність ударних систем.

Спільне виробництво трьох країн

Спільне підприємство було створене шляхом об’єднання української компанії Airlogix і американської Auterion, штаб-квартира якої розташована у штаті Вірджинія. Окремий підрозділ Auterion у Німеччині став партнером у створенні Auterion Airlogix Joint Venture GmbH у лютому 2026 року.

Саме це підприємство наразі отримало державне фінансування з боку Берліна для масштабного виробництва безпілотників.

Проєкт передбачає серійне виробництво тисяч дронів щороку, що може суттєво посилити ударні можливості України на полі бою. Водночас розробники підкреслюють, що точні характеристики нових систем залишаються закритими, а частина інформації базується на аналітичних оцінках.

Як повідомляв УНІАН, Україна стикається з гострою потребою у посиленні протиповітряної оборони на тлі стрімкого зростання світового попиту на ракети-перехоплювачі. Обмежені виробничі потужності в Європі та затримки з нарощуванням оборонної промисловості змушують Київ і надалі покладатися на західні системи, передусім американські.

Водночас американські аналітики пишуть, що українська система протиповітряної оборони демонструє стрімке підвищення ефективності на тлі постійного зростання інтенсивності російських атак. За останні місяці Україна покращила показники перехоплення повітряних цілей, адаптувавшись до тактики масованих дронових атак.

