У ВМС повідомляють, що артилеристи тренувалися виконувати завдання за умови ведення бойових дій під час оборони морського узбережжя.

Артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) на Одещині та Миколаївщині провели навчання з прикриття Чорноморського узбережжя від висадки умовного ворожого десанту.

Читайте такожЗСУ показали умовне знищення ворога під Кримом (відео)Про це повідомляє служба зі зв'язків з громадськістю Командування Військово-Морських сил ЗСУ в Facebook.

«На Одещині та Миколаївщині підрозділи окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова командування морської піхоти ВМС ЗСУ провели тактико-спеціальні заняття з приведення підрозділів у бойову готовність», - йдеться у повідомленні.

У ВМС повідомляють, що артилеристи тренувалися виконувати завдання за умови ведення бойових дій під час оборони морського узбережжя.

Зокрема, під час проведення польового вишколу військовослужбовці вдосконалювали практичні навички з організації взаємодії, тренувалися діяти за встановленим сигналом, здійснювали марш у визначені райони, проводили підготовку до вогневого ураження цілей, здійснювали міжпозиційне переміщення, а також відпрацьовували спеціальні нормативи.

Крім того, артилеристи відпрацювали питання вибору, підготовки, зайняття основної та запасних вогневих позицій, їх обладнання та маскування.

«Подібні навчання дозволяють налагодити ефективну взаємодію та у разі необхідності успішно виконати поставлені завдання з нанесення вогневого ураження й не допустити висадки морського десанту противником на нашому узбережжі», - зауважили у ВМС.

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Автор: Костянтин Гончаров