У Дубаї обіцяють 4 кг золота за проїзний

Про це пише Русская служба BBC.

Транспортна влада емірату готова подарувати 4 кілограми чистого золота в рамках святкування Дня громадського транспорту, 1 листопада, повідомляє сайт Gulf News. Таким чином чиновники намагаються мотивувати людей відмовитися від використання особистих автомобілів.

Золотий злиток та інші подарунки будуть розігруватися в лотерею протягом тижня. У грошовому еквіваленті вартість цінних призів складе 1 млн дирхамів (272 тисячі доларів).

Претендувати на подарунки зможуть тільки власники дубайських проїзних.

У святкуванні візьме участь легендарний баскетболіст Карім Абдул-Джаббар. Він відвідає баскетбольний матч, який проведуть поряд з автобусною зупинкою. Переможець турніру зі стрітболу отримає 10 тисяч дирхамів (2700 доларів).

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Дубай є одним з найбільш насичених автотранспортом міст світу: на кожну сім'ю в середньому припадає по 2,3 автомобіля.

При цьому лише 13% громадян користуються громадським транспортом.