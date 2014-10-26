У Дубаї обіцяють 4 кг золота за проїзний
Жителям Дубая пропонують виграти золотий злиток за відмову від особистого на користь громадського транспорту.
Про це пише Русская служба BBC.
Транспортна влада емірату готова подарувати 4 кілограми чистого золота в рамках святкування Дня громадського транспорту, 1 листопада, повідомляє сайт Gulf News. Таким чином чиновники намагаються мотивувати людей відмовитися від використання особистих автомобілів.
Золотий злиток та інші подарунки будуть розігруватися в лотерею протягом тижня. У грошовому еквіваленті вартість цінних призів складе 1 млн дирхамів (272 тисячі доларів).
Претендувати на подарунки зможуть тільки власники дубайських проїзних.
У святкуванні візьме участь легендарний баскетболіст Карім Абдул-Джаббар. Він відвідає баскетбольний матч, який проведуть поряд з автобусною зупинкою. Переможець турніру зі стрітболу отримає 10 тисяч дирхамів (2700 доларів).
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Дубай є одним з найбільш насичених автотранспортом міст світу: на кожну сім'ю в середньому припадає по 2,3 автомобіля.
При цьому лише 13% громадян користуються громадським транспортом.