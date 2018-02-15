Єврокомісія вказала на порушення соцмережами правил ЄС

Twitter і Facebook видаляють завантажений користувачами контент, не попереджаючи їх про це, йдеться в документі Єврокомісії.

Facebook і Twitter недостатнім чином виконують правила ЄС про захист користувачів, вважають в Брюсселі. У четвер, 15 лютого, Єврокомісія опублікує документ, з якого випливає, що керівництво соцмереж відмовляється виконувати приписи Євросоюзу. Частина цього документа є у розпорядженні агентства dpa, як пише DW.

Європейське відомство вказує, що Twitter раніше змінює свої умови для користувачів, не інформуючи їх про це. Крім того, за його даними, як Twitter, так і Facebook без повідомлення користувачів видаляють завантажений ними контент. Як зазначається далі в документі, сфера захисту прав споживачів знаходиться у віданні національних властей і Єврокомісія не має права накладати відповідні штрафи в разі порушень.

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Далі в документі перераховуються зміни, які зробило керівництво соцмереж, які базуються в США, на вимогу Брюсселя починаючи з 2017 року. Зокрема, у березні минулого року влада ЄС зажадали від ряду компаній видалити із загальних умов неприпустимі пункти.

Зокрема, європейські користувачі повинні були отримати право звертатися в суд на соцмережі в своїх країнах. Крім того, згідно з європейським законодавством, необхідно відповідним чином позначати рекламу і спонсорські матеріали. Ці вимоги всіма компаніями були виконані, вказала Єврокомісія.