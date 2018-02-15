Тіллерсон: США ніколи не давали важке озброєння сирійським курдам
17:23, 15 лютого 2018Світ
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Тіллерсон також додав, що США провели «плідні зустрічі» з європейцями щодо іранської ядерної угоди, але зазначив, що робота над цим питанням ще не завершена.
Рекс Тіллерсон / REUTERS
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати «ніколи не давали важке озброєння» сирійським Загонам народної самооборони (YPG), тому у них «нічого забирати».
Про це повідомляє Reuters.
YPG – основна складова альянсу Сирійських демократичних сил, підтримуваних США, який захопив значну територію країни, звільнену від ІДІЛ.
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Тіллерсон також додав, що США провели «плідні зустрічі» з європейцями щодо іранської ядерної угоди, але зазначив, що робота над цим питанням ще не завершена.
Раніше повідомлялося, що Держдепартамент анонсував зустріч Тіллерсона з сирійською опозицією.
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