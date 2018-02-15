Тіллерсон: США ніколи не давали важке озброєння сирійським курдам

Тіллерсон також додав, що США провели «плідні зустрічі» з європейцями щодо іранської ядерної угоди, але зазначив, що робота над цим питанням ще не завершена.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати «ніколи не давали важке озброєння» сирійським Загонам народної самооборони (YPG), тому у них «нічого забирати». Про це повідомляє Reuters. YPG – основна складова альянсу Сирійських демократичних сил, підтримуваних США, який захопив значну територію країни, звільнену від ІДІЛ. Читайте такожТіллерсон: "Ісламська держава" намагається трансформуватися в повстанський рух Тіллерсон також додав, що США провели «плідні зустрічі» з європейцями щодо іранської ядерної угоди, але зазначив, що робота над цим питанням ще не завершена. Раніше повідомлялося, що Держдепартамент анонсував зустріч Тіллерсона з сирійською опозицією.

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