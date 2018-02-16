У Кремлі відмовилися коментувати нові дані про сотні загиблих і поранених найманців РФ у Сирії

Пєсков також відмовився коментувати повідомлення МЗС РФ про загибель п'яти російських громадян у Сирії.

У Кремлі відмовилися коментувати нові дані про сотні загиблих і поранених росіян у Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«У нас жодної нової інформації немає. Також, як я казав вам учора, - все, що ми могли сказати, ми вже сказали щодо цього питання», - сказав Пєсков.

При цьому він відмовився коментувати повідомлення МЗС РФ про загибель п'яти російських громадян у Сирії.

«Мені нема чого додати до того, що ми вже казали», - відзначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, за даними Reuters, близько 300 працюючих на пов'язану з Кремлем російську приватну військову компанію осіб було вбито і поранено в Сирії минулого тижня.

Російський військовий лікар сказав, що близько 100 людей загинули, а джерело, яке знайоме з кількома бійцями, повідомило, що кількість жертв перевищила 80. Час втрат збігся з боєм 7 лютого в околицях сирійського міста Дейр-ез-Зор, де, за словами американських чиновників і знайомих учасників зіткнення, сили очолюваної США коаліції атакували формування, пов'язані з союзником Москви президентом Сирії Башаром Асадом.

15 лютого в Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили загибель п'яти росіян унаслідок авіаудару США в Сирії на початку лютого і назвали дезінформацією матеріали про загибель десятків і сотень російських громадян.