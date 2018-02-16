Росія в результаті авіаудару в Сирії втратила 300 чоловік убитими і пораненими - Reuters

Джерело агентства сказало, що загальне число у приблизно 300 вбитих і поранених росіян в цілому вірне.

Близько 300 осіб, які працюють на пов'язану з Кремлем російську приватну військову компанію, були вбиті і поранені в Сирії минулого тижня.

Про це сказали Reuters три джерела, знайомі з обставинами події.

Російський військовий лікар сказав, що близько 100 осіб загинули, а джерело, яке знає декількох бійців, сказало, що число жертв перевищило 80.

Час втрат співпав з боєм 7 лютого в околицях сирійського міста Дейр-ез-Зор, де, за словами американських чиновників і знайомих учасників зіткнення, сили очолюваної США коаліції атакували формування, пов'язані з союзником Москви президентом Сирії Башаром Асадом.

Російська влада повідомила про можливу загибель п'яти громадян, які не мають відношення до збройних сил.

«Зіткнення показують, що Москва більшою мірою залучена в сирійські події з військової точки зору, ніж говорила раніше, і ризикує бути втягнутою в пряму конфронтацію з США в цій близькосхідній країні. Понесені втрати Росією стали найбільшими з часів війни на сході України в 2014 році. Москва заперечує відправку військових і добровольців в Україну і ніколи не підтверджувала повідомлення про втрати», – пише агентство.

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Поранені, евакуйовані з Сирії в останні кілька днів, були доставлені в чотири російських військових шпиталя, сказали п'ять джерел, знайомих з ситуацією.

Військовий лікар, що працює в московському госпіталі і лікуючий доставлених з Сирії поранених, сказав, що станом на суботу в його госпіталі було більше 50 таких пацієнтів, з яких 30 відсотків отримали важкі поранення.

«Лікар, який говорив на умовах анонімності, оскільки йому заборонено розголошувати інформацію про втрати, сказав, що щонайменше три літаки з пораненими прибули в Москву з п'ятниці по понеділок. За його словами, це були спеціально обладнані військово-транспортні літаки, в яких є по 2-3 модуля для тяжко поранених і до декількох десятків сидячих місць для легко поранених», – повідомляє видання.

Марія Захарова, представник російського міністерства закордонних справ, сказав в четвер, що за попередньою інформацією, в районі бою могли загинути п'ять громадян Росії, але вони не були військовослужбовцями. За її словами, повідомлення про десятки і сотні загиблих росіян були дезінформацією противників Росії.

Міністерство оборони РФ не відповіло на питання агентства про втрати в Сирії.

Прес-секретар Кремля у відповідь на питання про втрати Росії в Сирії сказав в четвер, що йому нічого додати до попередніх заяв. Раніше на цьому тижні Кремль повідомив, що не має інформації про будь-які втрати.

Рейтер не зміг безпосередньо зв'язатися з роботодавцем контрактників, так званою групою Вагнера, чиї полеглі бійці в минулому отримували нагороди Кремля.

Військовий лікар сказав, що від реаніматолога, який літав в Сирію за пораненими, знає, що станом на кінець минулого тижня число загиблих становило близько 100, поранених - близько 200.

"Євген Шабаєв, отаман козацького товариства "Ховрино", що має зв'язки з приватними військовими фахівцями, сказав, що в середу відвідував знайомих, поранених в Сирії, в Центральному військовому госпіталі Міноборони у Хімках. За його словами, поранені розповіли йому, що два підрозділи російських приватних військових фахівців, що брали участь у бою під Дейр-ез-Зором, налічували 550 осіб. З цього числа не були вбиті і не отримали поранення близько 200 осіб», – йдеться в матеріалі.

Шабаєв сказав, що в палаті, яку він відвідав, було 8 осіб, всі евакуйовані з Сирії за останні декілька днів. Інші палати відділення були повністю зайняті пораненими.

“Якщо ви розумієте, що таке бойові дії і бойові поранення, то уявляєте, що там діється. Тобто постійні крики, ори... Важка картина", - сказав він.

Джерело, близьке до групи Вагнера, говорив з учасниками бою 7 лютого, сказав, що його знайомі розповіли йому про більш ніж 80 загиблих приватних військових фахівцях з Росії.

Це джерело, яке говорило на умовах анонімності, сказало, що загальна кількість приблизно 300 вбитих і поранених в цілому вірна.

За його словами, в тілах у багатьох поранених уламки, які не видно на рентгені, що ускладнює лікування.

"Прогноз для більшості постраждалих невтішний", – сказав він.