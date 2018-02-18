У Канаді побудують сховище для криптоактивів

Влада пояснює свій крок зростанням популярності криптовалюти і підвищеним інтересом хакерів до неї, таким чином, цифрові активи громадян потребують захисту.

У зв'язку з постійним зростанням цінності цифрових активів влада Канади ухвалила рішення побудувати сховище для криптовалюти.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на CCN.

Канадські чиновники хочуть побудувати гігантське криптосховище, в якому громадяни зможуть зберігати свою криптовалюту і не хвилюватися про її збереження.

Центробанк стане куратором в реалізації і будівництві проекту. Влада пояснює свій крок зростанням популярності криптовалюти і підвищеним інтересом хакерів до неї, таким чином, цифрові активи громадян потребують захисту.

Читайте такожШахраї "відмивають" до 4 мільярдів фунтів стерлінгів за допомогою криптовалюти - ЄврополУ регулятора турбуються, що почастішали випадки отримання хакерами доступу до криптогаманців через електронні ключі.

"Банк Канади пропонує канадцям зберігати свої електронні ключі в безпечному місці. У свою чергу, ми будемо вдосконалювати систему безпеки, щоб кіберзлочинці не змогли отримати доступ до цифрових грошей", - йдеться у зверненні банку.

Банківські сховища вважаються одним з найбільш безпечних і надійних місць для належного зберігання цінних предметів і записів.