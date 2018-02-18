Риба гниє з голови: президента Банку Латвії затримали в рамках справи про корупцію

Прем'єр-міністр наголошує, що немає жодних ознак, що свідчать про загрози для фінансової системи Латвії.

Бюро з боротьби та запобігання корупції (ББЗК) призначило президента Банку Латвії Ілмару Рімшевичу статус затриманого в рамках кримінальної справи.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Латвії Маріса Кучинскіса, повідомляє DELFI.

"Зараз ні у мене, ні у інших посадових осіб немає ніяких підстав втручатися в роботу ББЗК. Відомство діє професійно і точно. Як тільки керівництво ББЗК вважатиме за необхідне надати суспільству інформацію про хід слідства, це негайно буде зроблено. Уряд повністю довіряє антикорупційному бюро і готовий надати усю необхідну підтримку, не допускаючи ніякого втручання в роботу ББЗК", - зазначив Маріс Кучинскіс.

Читайте такожЛатвія закликала Україну виключити її зі списку офшорів і вручила нотуПрем'єр-міністр підкреслює, що немає жодних ознак, що свідчать про загрози для фінансової системи Латвії.

Повідомляється, що для аналізу ситуації в понеділок, 19 лютого, буде скликано екстрене засідання Кабінету міністрів.

Як повідомляє видання, в п'ятницю, 16 лютого, ББЗК провела обшуки в кабінеті і в будинку Ілмара Рімшевіча. У суботу, 17 лютого, Рімшевич повернувся до Латвії і ввечері прибув до будівлі ББЗК, а залишив його лише в ніч на неділю на автомобілі ББЗК.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України розглядає можливість виключення Естонії і Латвії з переліку держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.