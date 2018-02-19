У Путіна наполягають на відсутності доказів втручання Росії у вибори в США

Росія «не має такий звичай - втручатись у внутрішні справи інших країн, і не робить це зараз», запевняє Пєсков.

У Кремлі наполягають на відсутності доказів втручання Російської держави у вибори в США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми як і раніше не побачили якихось суттєвих доказів про те, що хтось втручався у внутрішні справи (США). Там йдеться про громадян Росії, але ми чули з Вашингтона звинувачення в причетності Російської держави, Кремля і російського уряду. Ніяких індикацій, що Російська держава могла мати причетність до цього, немає, немає й бути не може», - сказав Пєсков.

Читайте такожСпецслужби США прогнозують нове втручання Росії у вибори в 2018 роціВін підкреслив, що Москва «як і раніше наполягає на тому, що вважає подібні докази позбавленими підстав». «Ми не вважаємо їх скільки-небудь вичерпними, не вважаємо справедливими і не можемо з ними погодитись. Росія не втручалась, не має такий звичай - втручатись у внутрішні справи інших країн, і не робить це зараз», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що Росія втручалася в американські вибори, і президент Дональд Трамп знає про це.

14 лютого глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучін повідомив, що Мінфін «у найближчому майбутньому» введе нові санкції проти багатих росіян у відповідь на можливе втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

16 лютого офіс спецпрокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори в США, повідомив про пред'явлення обвинувачення 13 громадянам Росії в порушенні кримінальних законів із метою втручання у вибори та політичні процеси.

17 лютого глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав «балаканиною» заяви про російське втручання у вибори президента США в 2016 році. «Тому, поки ми не побачимо фактів, все інше буде балаканиною, вибачте за не дуже дипломатичний вираз», - заявив Лавров.