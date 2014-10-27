На переговорах у Франції розглянуть долю спірного Нагірного Карабаху

Французькі офіційні особи заявили, що Олланд зустрінеться в Парижі окремо з президентом Вірменії Сержем Сарґсяном та президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними офісу президента Вірменії, Сарґсян і Алієв все ж згодом проведуть двосторонні переговори.

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Від серпня сталося загострення ситуації вздовж лінії протистояння вірменських сил у Нагірному Карабаху і азербайджанських військ, більш ніж 20 солдатів були вбиті там за цей період.

Баку і Єреван мають територіальні суперечності через Нагірний Карабах від часу розпаду СРСР. Сепаратисти за підтримки Вірменії захопили цей регіон Азербайджану під час війни на початку 1990-х років.