Відлуння секс-скандалу: ЗМІ дізналися про нові правила зйомок постільних сцен

Причиною цієї ініціативи став сексуальний скандал, що вибухнув у Голлівуді довкола Харві Вайнштейна.

Британська профспілка акторів Equity розробила нові правила для зйомок постільних сцен.

Так, не можна буде використовувати, наприклад, язик під час поцілунків на зйомках таких сцен, повідомляє Daily Mail.

Деякі актриси заявили, що їх здивували агресивні поцілунки, з якими вони зіткнулися під час зйомок. Також вони звинуватили деяких відомих акторів та режисерів в агресивній сексуальній поведінці на знімальному майданчику.

Читайте такожУ США одну з головних активісток руху проти домагань звинуватили у домаганняхПропонується, зокрема, до відмови від використання язика під час поцілунків і від обміну слиною. Ці дії дозволяються, якщо режисер й обидва актори одразу заявлять про згоду на це.

Також, передбачається, що актори не повинні торкатися один одного геніталіями, а під час кінопроб й прослуховувань не повинно бути не обумовлених заздалегідь ситуацій, де необхідно оголювати тіло. Більш того, на майданчику повинен бути спеціальний режисер "з інтимних сцен".

Крім того, профспілка акторів закликає використовувати на зйомках постільних сцен спеціальні наклейки або маскувальну білизну. Його можна буде забрати під час монтажу після згоди акторів.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у жовтні 2017 року десятки жінок заявили про сексуальні домагання з боку одного з найбільших голлівудських кінопродюсерів Харві Вайнштейна. Серед них - актриси Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Кара Делевінь й Кейт Бекінсейл. В результаті кінематографіст був виключений з Гільдії продюсерів Америки, звільнений з власної компанії Weinstein Company й виведений зі складу Американської кіноакадемії, яка вручає премію "Оскар".