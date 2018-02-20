68-й Берлінський кінофестиваль: Фонд Ігоря Янковського організував бізнес-ланч

18 лютого 2018 року Фонд Ігоря Янковського і Державне агентство з питань кіно вперше в історії України організували і успішно провели бізнес-ланч для українських і зарубіжних продюсерів в рамках Co-Production Market найбільшого в світі 68-го Берлінського кінофестивалю.

В обідньому залі Палати депутатів Берлінського міського парламенту, яка розташована в історичній будівлі Прусського ландтагу (парламенту) недалеко від відомої площі Потсдамер Плац зібралися понад 250 продюсерів з 70 країн світу, щоб познайомитися зі своїми українськими колегами. Co-Production Market - це спеціальна індустріальна програма в рамках Берлінського кінофестивалю, для роботи в якій щорічно відбирають близько 600 продюсерів, які мають досвід міжнародної співпраці у виробництві фільмів.

Україна так масштабно у цій програмі була представлена вперше. Крім бізнес-ланчу, в якому взяли участь два десятка вітчизняних продюсерів, які шукають партнерів за кордоном, голова Держкіно Пилип Іллєнко провів для міжнародних учасників Co-Production Market презентацію можливостей України в галузі кіновиробництва.

Бізнесмен і меценатІгор Янковський зазначив, що його Фонд ось уже шостий рік поспіль послідовно просуває українське кіно за кордоном.

«Кілька років тому ми заклали добру традицію щорічно проводити бізнес-ланчі «Meet Ukrainian Producers» на Канському міжнародному кінофестивалі у Франції, які користуються великим успіхом. І ось тепер в Німеччині ми вперше від імені України організували зустріч професіоналів на найбільшому в світі Берлінському кінофестивалі. У минулому ми підтримували роботу Українського національного стенду на Європейському кіноринку, проводили Українські вечірки, привозили на Берлінале молодих кінематографістів. Організація бізнес-ланчу на Co-Production Market - це новий крок в сторону розвитку вітчизняної кіноіндустрії, яка почала демонструвати серйозний підйом», - підкреслив бізнесмен і меценат Ігор Миколайович Янковський.

У зв'язку з безпрецедентною активністю українських кінематографістів на 68-му Берлінале, столицю Німеччини відвідав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, який взяв участь в бізнес-ланчі, ознайомився з роботою Українського національного стенду на Європейському кіноринку і відвідав світову прем'єру українсько-польсько-македонського фільму Марисі Нікітюк «Коли падають дерева».

«Вперше за роки Незалежності ми отримали повноцінний осінній сезон кінопрем'єр. Всі українські стрічки, що вийшли в прокат, були успішними і показали, що вони можуть конкурувати із зарубіжними картинами. Наші фільми збирають призи на світових кінофестивалях. Тепер цей успіх потрібно закріпити і розвинути. Тому так важливо привернути увагу зарубіжних продюсерів до можливостей нашого кінематографа. У Берліні захід такого масштабу і важливості ми проводимо вперше. Проводити бізнес-ланч на Берлінале - це дуже престижно, так як Co-Production Market є найефективнішим інструментом для пошуку партнерів. І це не тільки питання фінансової участі, а й визнання нашої держави як цікавого і перспективного партнера для співпраці», - сказав Пилип Іллєнко.

На 68-му Берлінському кінофестивалі Україна була представлена на Європейському кіноринку національним стендом «#UkraineISYourDestination», організованим Держкіно та Асоціацією кіноіндустрії України (АКУ) за підтримки вітчизняних кінопродюсерів. Також традиційно пройшла Українська вечірка на Берлінале, яка викликала величезний інтерес гостей кінофестивалю.