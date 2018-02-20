У Росії рок-музикант знайдений мертвим у своїй квартирі

16:33, 20 лютого 2018
Світ
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«Сергій Черняков Doolin House» / «ВКонтакте»

Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

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Слідчі поки не бачать підстав для порушення кримінальної справи. Однак точні причини смерті встановлюються.

У той же час, як повідомляють "Дні. ру", на тілі музиканта були чітко видні сліди насильницької смерті, зокрема голова Чернякова була пробита.

Знайомі музиканта переконані, що останні роки Черняков практично не працював, жив у квартирі один і зловживав спиртним.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Москві жорстоко вбили відомого в світі шансону виконавця Петра Гару.

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Теги: #помер рок-музикант#музиканта знайшли мертвим