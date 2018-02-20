У Росії рок-музикант знайдений мертвим у своїй квартирі

За інформацією деяких ЗМІ, на тілі музиканта були помітні сліди насильницької смерті: голова була пробита.

У Брянську, знайшли мертвим 58-річний учасник рок-групи "Черный кофе" Сергій Черняков. Тіло знайшли сусіди рокера.

Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

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Слідчі поки не бачать підстав для порушення кримінальної справи. Однак точні причини смерті встановлюються.

У той же час, як повідомляють "Дні. ру", на тілі музиканта були чітко видні сліди насильницької смерті, зокрема голова Чернякова була пробита.

Знайомі музиканта переконані, що останні роки Черняков практично не працював, жив у квартирі один і зловживав спиртним.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Москві жорстоко вбили відомого в світі шансону виконавця Петра Гару.