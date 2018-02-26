Партія Меркель дала "зелене світло" новому уряду Німеччини

На партійному з'їзді ХДС переважна більшість делегатів висловилася за ухвалення коаліційної угоди з ХСС та СДПН. Проти проголосували лише 27 з майже тисячі присутніх.

Консервативна партія Християнського-демократичний союз (ХДС), яку очолює чинна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), підтримала текст коаліційної угоди з Християнсько-соціальним союзом (ХСС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

Під час партійного з'їзду ХДС в Берліні у понеділок, 26 людого, делегати переважною більшістю голосів проголосували за ухвалення тексту угоди, повідомляє DW.

Проти угоди виступило лише 27 з майже тисячі учасників партійного заходу, йдеться у повідомленні. Раніше на ухваленні коаліційної угоди наполягало керівництво партії, у тому числі й сама Меркель.

На з'їзді ХДС у понеділок також було затверджено Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) на посаді генеральної секретарки партії. Її багато хто в колах спостерігачів та експертів називає можливою наступницею Меркель на посаді голови ХДС.

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Таким чином вже дві з трьох партій-учасниць майбутньої коаліції формально підтримали угоду. Першим її на початку лютого схвалило керівництво сестринської баварської партії Меркель - Християнсько-соціальний союз (ХСС). Тепер всі погляди спрямовані на СДПН, яка вирішила піти найменш традиційним шляхом і віддати рішення про участь у майбутній коаліції на розсуд усіх членів партії. 4 березня мають оприлюднити результати партійного голосування членів СДПН щодо угоди. Утім, опитування дають підстави з упевненістю очікувати позитивний результат.

Згідно з домовленостями, посада канцлера в новому уряді залишається за Меркель. Крім того, ХДС, згідно з коаліційною угодою, отримає шість міністерських портфелів. Напередодні канцлерка представила кандидатів на міністерські посади від ХДС.

Стільки ж міністерств перепаде й соціал-демократам, хоч на вибрах 24 вересня минулого року вони отримали набагато менше голосів, ніж ХДС. Ще три міністерства очолять представники баварського ХСС.