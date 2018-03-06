Меган Маркл заради принца Гаррі змінить релігію - ЗМІ

Наречена принца перейде в англіканську церкву.

Наречена принца Гаррі Меган Маркл перейде в англіканську церкву, аби догодити королівській родині.

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Як повідомляє The Sunday Times, офіційна церемонія хрещення відбудеться у березні у Кенсінгтонському палаці. Проведе її архієпископ Кентерберійський.

Маркл виросла у протестантській родині, ходила до католицької школи та була заміжня за іудеєм - кінорежисером та продюсером Тревором Енгельсоном.

Аби стати дружиною принца, його наречена не зобов’язана офіційно змінювати віру. Проте Маркл вже прийняла остаточне рішення. Для неї це прояв поваги до королівської родини та Єлизавети II. Адже Королева очолює церкву Англії.

Принц Гаррі та Меган Маркл покликали на своє весілля майже три тисячі звичайних мешканців Великобританії. Після одруження пара житиме в Котеджі Ноттінгем у Кенсінгтонському палаці.