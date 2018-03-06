Меган Маркл заради принца Гаррі змінить релігію - ЗМІ

10:07, 06 березня 2018
Світ
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Меган Маркл і принц Гаррі \ REUTERS

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Як повідомляє The Sunday Times, офіційна церемонія хрещення відбудеться у березні у Кенсінгтонському палаці. Проведе її архієпископ Кентерберійський.

Маркл виросла у протестантській родині, ходила до католицької школи та була заміжня за іудеєм - кінорежисером та продюсером Тревором Енгельсоном.

Аби стати дружиною принца, його наречена не зобов’язана офіційно змінювати віру. Проте Маркл вже прийняла остаточне рішення. Для неї це прояв поваги до королівської родини та Єлизавети II. Адже Королева очолює церкву Англії.

Принц Гаррі та Меган Маркл покликали на своє весілля майже три тисячі звичайних мешканців Великобританії. Після одруження пара житиме в Котеджі Ноттінгем у Кенсінгтонському палаці. 

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Теги: #релігія#принц Гаррі і актриса Меган Маркл