Під час візиту принца Гарі до Шотландії його ледь не покусав поні (відео)
19:17, 14 лютого 2018Світ
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Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл приїхали до Единбурга з офіційним візитом.
Ілюстрація \ REUTERS/Ben Birchall/Pool
Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл приїхали із офіційним візитом до Шотландії. У перші ж хвилини вояжу місцева конячка ледь не відкусила принцеві пальці.
Читайте такожКоролівське торжество: стали відомі нові деталі весілля принца Гаррі і Меган МарклСхоже, Гаррі їй не сподобався, й вона усіляко брикалася і не піддавалася на ніжності принца, передає ТСН.
Меган була стриманішою, у подорож одягнула пальто в знамениту шотландську клітинку. До монаршої родини американська акторка увійде у травні, а поки що наречені мандрують країною та сусідніми королівствами.
Під час візиту принца Гарі до Шотландії його ледь не покусав поні
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