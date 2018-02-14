Під час візиту принца Гарі до Шотландії його ледь не покусав поні (відео)

Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл приїхали до Единбурга з офіційним візитом.

Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл приїхали із офіційним візитом до Шотландії. У перші ж хвилини вояжу місцева конячка ледь не відкусила принцеві пальці.

Читайте такожКоролівське торжество: стали відомі нові деталі весілля принца Гаррі і Меган МарклСхоже, Гаррі їй не сподобався, й вона усіляко брикалася і не піддавалася на ніжності принца, передає ТСН.

Меган була стриманішою, у подорож одягнула пальто в знамениту шотландську клітинку. До монаршої родини американська акторка увійде у травні, а поки що наречені мандрують країною та сусідніми королівствами.