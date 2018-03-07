Мінфін США введе нові санкції проти Росії протягом тижня

Мова йде про обмежувальні заходи через втручання Росії у вибори президента США.

Нові санкції США проти Росії будуть введені протягом тижня.

Про це заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс, повідомляє The Washington Post.

В ході слухань у комітеті Сенату з питань збройних сил Коатс у відповідь на питання про те, чому нові санкції, пов'язані з втручанням Росії у вибори, досі не введені, відповів, що глава Мінфіну США Стівен Мнучин "оголосить про них протягом тижня".

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За словами Коатса, обмеження торкнуться щонайменше кількох із 13 росіян, імена яких згадуються в обвинувальному висновку, представленому спецпрокурором Робертом Мюллером.

Як повідомляв УНІАН, раніше Офіс спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори в США, повідомив про висунення звинувачення 13 громадянам Росії в імовірному втручанні в президентські вибори у США 2016 року.

В обвинуваченні вказано імена Євгена Пригожина (його називають "кухарем Путіна"), Михайла Бистрова, Михайла Бурчика (відомого також як Михайло Абрамов), Олександри Крилової, Анни Богачової, Сергія Полозова, Марії Бовди (відомої також як Марія Бєляєва), Роберта Бовди, Вадима Подкопаєва, Гліба Васильченка, Ірини Кавєрзіної, Володимира Венкова та Джейхуна Насими Огли (відомого ще як Асланов).

Також значаться компанії «Агентство інтернет-досліджень», «Конкорд-менеджмент» та «Конкорд-кейтеринг».