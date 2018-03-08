Отруєння російського екс-шпигуна Скрипаля: у Британії вимагають розслідувати 14 загадкових смертей останніх років

Британські парламентарі, зокрема, вимагають розслідувати смерть російського бізнесмена Бориса Березовського та журналіста The Times Деніела Макгрорі.

Депутати парламенту Великої Британії вимагають від глави міністерства внутрішніх справ Амбер Радд провести ретельне розслідування 14 несподіваних або підозрілих смертей, що трапились на території Британії за останні роки.

Про це повідомляє BBC.

Читайте такожПоліцейський, отруєний разом із екс-шпигуном РФ Скрипалем, заговоривТак, глава парламентського комітету з питань внутрішніх справ Іветт Купер у зверненні до глави МВС закликає доручити Національному кримінальному агентству Британії розслідування 14 смертельних випадків, які британська поліція не вважала підозрілими, але які спецслужби США вважають потенційно пов'язаними з Росією.

Зокрема, парламентарії вимагають розслідувати смерть Метью Панчера, експерта з радіації, британського бізнесмена Скота Янга та його партнерів, російського бізнесмена Бориса Березовського, бізнесмена Олександра Перепілічного, спеціаліста з Британського центру урядового зв'язку (GCHQ) Гарета Вільямса, грузинського бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі, засновника нафтової компанії ЮКОС і партнера Михайла Ходорковського Юрія Голубєва, журналіст The Times Деніела Макгрорі, постійного представника Росії в Міжнародній морській організації (IMO) Ігоря Пономарьова, Стівена Кертіса - британського повіреного, який допоміг Березовському і Патаркацишвілі вивести з Росії до Британії мільярд фунтів та юриста Стівена Мосса.

Про підозрілі смерті 14 людей, які згадує в своєму зверненні Купер, раніше йшлося в декількох частинах розслідування видання BuzzFeed, що вийшло влітку минулого року.

Автори розслідування дійшли висновку, що до цих смертей могли бути причетні російські спецслужби або мафіозні угруповання, а британська поліція визнала їх самогубствами або нещасними випадками, щоб не сваритися з Росією.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Сергія Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і жінці, приблизно вдвічі молодшій за нього, стало зле в торговому центрі в Солсбері.

Частина центру Солсбері була закрита, фахівці в захисному одязі проводили роботи зі знезараження вулиць.

Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

Також він попередив Росію про можливий бойкот Англією Чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде на футбольних полях Росії, в разі підтвердження її участі в отруєнні екс-полковника ГРУ.

Крім того, Джонсон припустив, що Британія може посилити санкції проти Росії, проти якої вже діють обмежувальні заходи ЄС і США через її агресію в Україні й інші дії.

У свою чергу, речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала заяву Джонсона, назвавши її «дикою».

У Кремлі заявили, що нічого не знають про можливе отруєння Скрипаля.

Довідка УНІАН: Скрипаль – колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.