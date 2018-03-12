Дослідження показало, на скільки зріс продаж зброї у світі

Лідером на ринку експорту зброї залишаються США: на їхню частку припадає майже 34% обсягу продажів у світі.

Обсяги продажу зброї у світі в 2013-2017 роках були на 10% вищі, ніж у 2008-2012 роках.

Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише Європейська правда.

Потік зброї збільшився до Азії та Океанії та Близького Сходу в період між 2008-12 та 2013-17 роками, в той час як зменшення продажів спостерігалося до Африки, Америки та Європи.

На п'ять найбільших експортерів - Сполучені Штати, Росію, Францію, Німеччину та Китай - припало 74% усього експорту озброєнь в 2013-17 роках.

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Лідером на ринку експорту зброї залишаються США: на їхню частку припадає майже 34% обсягу продажів у світі. При цьому порівняно з періодом з 2008 по 2012 роки Вашингтон збільшив поставки майже на чверть.

Росія відстає від США на 58%. Частка Росії у світовому продажі скоротилася за останні п'ять років до 22%. Серед основних причин зниження показників названі падіння цін на нафту, а також санкції ЄС і США, запроваджені в Росії після анексії Криму і втручання в конфлікт на сході України.

Франція наростила експорт зброї на 27% і стала третім за величиною експортером у світі.

Серед провідних імпортерів зброї виявилися Індія, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ.