Мей і Макрон домовилися координувати дії у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Скрипаля

Президент Франції засудив напад на Скрипаля і висловив свою солідарність з Великою Британією.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей і президент Франції Емманюель Макрон домовилися координувати дії у зв'язку з розслідуванням отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Таке рішення було прийняте в ході телефонних переговорів Терези Мей з Емманюелем Макроном, передає УП з посиланням на прес-службу британського прем'єр-міністра.

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В рамках бесіди Мей поінформувала Макрона про останні дані в ситуації навколо інциденту в Солсбері 4 березня.

Вона підкреслила, що, згідно з висновком уряду в Лондоні, "дуже ймовірно", що Росія несе відповідальність за злочин проти Скрипаля та його доньки Юлії.

"Вони обговорили широку картину агресивної поведінки Росії і погодилися з тим, що було б важливо продовжувати реагувати на нього узгоджено з союзниками", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як зазначається, Макрон засудив напад на Скрипаля і висловив свою солідарність з Великою Британією. Політики зійшлися в тому, що уряди двох країн повинні тісно координувати свої дії у зв'язку з розслідуванням і подальшою відповіддю Росії.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені без свідомості. Слідство стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною. Співробітник британської поліції, який першим прийшов на допомогу постраждалим, також був госпіталізований з симптомами отруєння.