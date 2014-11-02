Ізраїль знову закрив кордон з сектором Газа

За словами представниці армії Ізраїлю це було зроблено у зв'язку з тим, що в п'ятницю з території Гази по Ізраїлю було випущено ракету, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Кордон відтепер можуть перетинати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

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Влітку Ізраїль провів військову операцію в секторі Газа, яка тривала 50 днів і в результаті якої загинули 2140 палестинців і 73 ізраїльтянина. Обидві сторони планують в найближчому майбутньому відновити переговори в Каїрі.