Майже половина британців підтримує вихід з ЄС

Такими є результати опитування, проведеного дослідницьким центром YouGov.

Так, за відділення Великої Британії від ЄС проголосували б 47% громадян і лише 37% висловилися б проти, передає Європейська правда.

Найбільше євроскептиків мешкає в Уельсі та в регіоні Мідлендс в Англії: в ЄС тут хоче лишитися третина, відокремлення підтримує приблизно половина населення.

Читайте такожБаррозу: вихід із ЄС зашкодить Британії - BBCРазом з тим, за даними опитування, більшість шотландців хотіли б лишитися у складі Євросоюзу. За відокремлення в Шотландії проголосували б лише 28%.

За словами шотландського політика Ніколи Стерджен, при голосуваннї за відокремлення від ЄС Велика Британія має враховувати голоси кожної з країн, що входить в Сполучене Королівство.

Однак раніше британський прем’єр Девід Кемерон відкинув пропозицію Шотландської національної партії (SNP), згідно з якою Британія зможе вийти зі складу ЄС, якщо кожна з чотирьох частин Сполученого Королівства на референдумі підтримає це рішення