Адміністрація Трампа звинуватила Росію в кібератаках на енергосистему США - ЗМІ

Уряд США допоміг компаніям зупинити всі несанкціоновані проникнення.

Адміністрація президента США Дональда Трампа у четвер звинуватила Росію в причетності до узгодженої операції з отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, пов'язаних з енергетичними мережами та іншою критичною інфраструктурою.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на анонімні джерела, передає Європейська правда.

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За словами американських чиновників, співробітники ФБР та міністерства внутрішньої безпеки і розвідувальних служб зафіксували, що російська розвідка та інші особи, які торік займались широким спектром кібератак, проникли в енергетичний, ядерний, торговельний, водний, авіаційний та промисловий сектори США.

Посадовці заявили, що російські хакери отримали доступ до комп'ютерних систем, провели "мережеву розвідку" систем, які контролюють ключові елементи економіки США, а потім спробували "замести сліди", видаливши докази свого проникнення.

Уряд США, за словами чиновників, допоміг компаніям зупинити усі несанкціоновані проникнення та видав попередження енергетичним компаніям про загрозу.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін США сьогодні розширив санкційний список стосовно Росії. Він вніс до санкційного 14 фізичних осіб та одну організацію - Агентство інтернет-досліджень.