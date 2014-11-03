ЗМІ: У Росії демонтували пам'ятник Стіву Джобсу за пропаганду гомосексуалізму

Демонтаж пам'ятника, встановленого в минулому році у дворі Технопарку Науково-дослідницького університету інформаційних технологій, було проведено з ініціативи власника, глави корпорації ЗЄФС (група компаній Західно-Європейський Фінансовий Союз) Максима Долгополова. Про це повідомляє російський сайт БФМ з посиланням на прес-службу ЗЄФС.

Як зазначено в повідомленні, пам'ятник був ліквідований на виконання закону про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх. Крім того, свою роль зіграли викриття колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена, який стверджував, що продукція Apple передає дані своїх власників американським спецслужбам.

Коментуючи демонтаж двометрового iPhone, Долгополов заявив, що не виключає його повторної установки за умови, що з гігантського апарату можна буде послати повідомлення в США про відмову від апаратів Apple. Глава компанії закликав користувачів «яблучної» техніки перейти на продукцію інших фірм, не помічених в стеженні за користувачами. На думку Долгополова, заява Кука пов'язана з позиціонуванням iPhone і тотожна політиці компанії.

Читайте такожГлава компанії Apple заявив про те, що він гейКерівник ЗЕФС також заявив, що, встановлюючи iPhone в пам'ять про померлого Стіва Джобса в 2013 році, ініціатори «купилися» на легенду про геніального програміста, який створив компанію, але не підозрювали про те, що історія успіху Apple була «ширмою для спецоперації АНБ США». Долгополов стверджує, що західні партнери підтримують його вчинок, оскільки «агресивна політика США та їхніх спецслужб викликають невдоволення у всьому світі».

Пам'ятник засновнику Apple Стіву Джобсу було встановлено у дворі НДУ ІТМО в січні 2013 року. У церемонії відкриття мультимедійного меморіалу взяли участь представники міської адміністрації і соратник Джобса Тімоті Діон.