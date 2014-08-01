В Уганді скасували закон про пропаганду гомосексуалізму

До вже наявних в Уганді понад півстоліття жорстких заходів щодо геїв новий закон додавав покарання за "пропаганду гомосексуалізму" та зобов'язання доносити владі про прихильників одностатевої любові, повідомляє Euronews.

Він викликав різку критику міжнародного співтовариства. Уряди низки країн-донорів Уганди частково призупинили допомогу Найробі.

Разом з тим попередня норма, що карала "протиприродні статеві стосунки" довічним ув'язненням, залишається в силі. Але, незважаючи на це, активісти ЛГБТ-спільноти вітали скасування лютневого закону.

Читайте такожЛавров подякував Уганді за "виважену позицію щодо України"За твердженнями неурядових організацій, посилення антигомосексуального законодавства призвело до зростання репресій проти геїв, як-от: довільних арештів і поліцейського рекету, звільнень, виселень і нападів на вулиці. Згідно з тими само джерелами, через острах лікарів бути заарештованими за недонесення лютневий закон також сильно скорочував доступ гомосексуалів до послуг сфери охорони здоров'я та з питань профілактики СНІДу.