Президент Чехії матюкався в ефірі та захищав політику Путіна

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайт Чеського радіо.

Приводом для лайки з боку Земана стало обговорення тематики радянських дисидентів, які протестували проти окупації Чехословаччини з боку СРСР.

З цієї теми Земан за своєю ініціативою перейшов до питання критики Володимира Путіна у західному суспільстві. Він назвав несправедливими порівняння президента РФ із радянськими лідерами і додав, що ключові політв'язні в сучасній Росії не мають права називати себе такими.

"Не думаю, що політв'язнем був Ходорковський, який в 90-х роках їздив по Росії з пакетами, набитими мільйонами. Я швидше думаю, що він крадій. І якщо мені щось не подовається у владі Путіна - то це те, що він посадив лише Ходорковського, а не всіх олігархів", - заявив Земан.

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Після цього чеський президент – знову ж таки, за своєю ініціативою – перейшов до критики на адресу панк-групи Pussy Riot.

Саме в цьому фрагменті він вийшов за межі цензурних виразів.

"Чи ви знаєте, що означає "pussy"? Це п**да. І в текстах цієї групи те саме - "п**да здесь, п**за там". Просто ідеальні політв'язні", - без особливих емоцій зазначив Земан, додавши, що "справжніх політв'язнів він готовий захищати.

На цьому нецензурні вирази не закінчилася.

Згодом під час ефіру Земан вживав лайливі слова, що означають статевий акт та екскременти.

Така поведінка глави держави викликала гостру критику з боку інших політиків, в тому числі – його нинішніх партнерів у владі, зазначають чеські ЗМІ.

За словами прем'єр-міністра Богуслава Соботки, президент подав поганий приклад молодим людям. один з провідних чеських лідерів, екс-глава МЗС Карл Шварценберг зазначив, що Земан перейшов усі межі, використовуючи вислови, які принижують жіночу стать.

Екс-міністр фінансів Мирослав Калоусек, якого Земан теж згадав у своєму інтерв'ю Чеському радіо, вважає, що чеський президент "опустив престиж Празького граду до рівня дешевої пивної".