Юристи Трампа передали Мюллеру документи щодо «російської справи» - WP

03:28, 20 березня 2018
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації Трампа.

Відзначається, що адвокати пішли на передачу документів для того, щоб максимально скоротити або скасувати можливу співбесіду Трампа з Мюллером. Юристи побоюються, що Трамп, схильний до хибних тверджень, може легко піддатися впливу в ході довгого опитування.

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За даними видання, документи включають коротке резюме внутрішніх меморандумів Білого дому і внутрішню переписку про події, пов'язані з розслідуванням, у тому числі про відставку радника з національної безпеки Майкла Флінна та директора ФБР Джеймса Комі.

Раніше юрист Білого дому Тай Кобб прокоментував повідомлення про відставку Мюллера.

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Теги: #Дональд Трамп#Роберт Мюллер#російська справа#спецпрокурор США