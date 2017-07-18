Американські військові першими у світі випробували лазерну зброю (відео)

Військово-морський флот США першим у світі випробував бойовий лазер. Американські ВМС почали використовувати кораблі, оснащені лазерною зброєю. Одне із таких суден чергує у Перській затоці.

Фотони, якими вистрілює лазер, рухаються зі швидкістю світла, що у 50 тисяч разів швидше міжконтинентальних балістичних ракет. Фотони нагрівають об'єкт до декількох тисяч градусів, внаслідок чого він руйнується. Промінь гармати неможливо роздивитися без спеціальних приладів, він знаходиться за межами оптичного діапазону.

Військові продемонстрували роботу лазера, збивши ним навчальний безпілотник. Основною ціллю для лазерної гармати якраз і будуть дрони. Американські військові збираються застосовувати їх проти можливих атак іранських, північнокорейських, китайських та російських безпілотників, а також проти малих катерів.

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За словами американських військових, «лазер точніший за кулю». Лазерна гармата живиться від електрогенератора, її оснащення коштує близько $40 мільйонів. Наразі ж американські ВМС розробляють лазерну зброю другого покоління, яка зможе збивати ракети.