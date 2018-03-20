Держдеп США назвав протокольним привітання Путіна Трампом

У Держдепі підкреслили, що США продовжать критикувати Росію за її дії.

Привітання президентом США Дональдом Трампом російського лідера Володимира Путіна з перемогою на виборах було частиною протоколу і звичайним робочим процесом.

Про це розповіла офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Науерт, передає ТАСС.

«Це називається протокол. Це частина роботи, це просто реальність», — заявила Науерт, додавши, що «ми бачили це з боку президента Франції Емманюеля Макрона, з боку інших світових лідерів. Це не означає, що ми у всьому згодні з Росією. Це не означає, що ми ладнаємо абсолютно по кожному питанню».

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Раніше у вівторок Трамп подзвонив Путіну, президенти домовилися про розвиток подальших двосторонніх контактів, у тому числі з урахуванням змін у керівництві Держдепартаменту США. Особливу увагу Путін і Трамп приділили опрацюванню питання про проведення можливої зустрічі на вищому рівні. Крім того, лідери обговорили сирійську проблему, а також питання боротьби з міжнародним тероризмом.

19 березня представник Білого дому Хоган Гідлі заявила, що президент США не мав наміру поздоровляти російського колегу з перемогою на виборах.