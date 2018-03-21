Трамп розкритикував американські міста, які надають прихисток мігрантам

Трамп заявив, що влада таких міст надає притулок ґвалтівникам і вбивцям.

Президент США Дональд Трамп розкритикував міста, які приховують нелегальних мігрантів. Про це повідомляє прес-служба Білого дому. Трамп заявив, що влада таких міст надає притулок ґвалтівникам і вбивцям. Читайте такожЮристи Трампа передали Мюллеру документи щодо «російської справи» - WP «Міста-притулки штовхають невинних американців в руки закоренілих злочинців», — додав Трамп. Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп запропонував ввести смертну кару за торгівлю наркотиками.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter