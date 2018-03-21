Трамп розкритикував американські міста, які надають прихисток мігрантам
05:03, 21 березня 2018Світ
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Трамп заявив, що влада таких міст надає притулок ґвалтівникам і вбивцям.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп розкритикував міста, які приховують нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
Трамп заявив, що влада таких міст надає притулок ґвалтівникам і вбивцям.
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«Міста-притулки штовхають невинних американців в руки закоренілих злочинців», — додав Трамп.
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп запропонував ввести смертну кару за торгівлю наркотиками.
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