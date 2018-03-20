Трамп запропонував страчувати наркодилерів
05:05, 20 березня 2018Світ
505
Трамп вперше публічно висловив думку, над якою він розмірковував вже довгий час.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп запропонував ввести смертну кару за торгівлю наркотиками.
Як відзначає агентство Associated Press, Трамп вперше публічно висловив думку, над якою він міркував уже довгий час: якщо злочинця можуть стратити за вбивство однієї або кількох осіб, то таке ж покарання повинно застосовуватися і до наркоторговців, діяльність яких призводить до смерті багатьох людей.
Читайте такожТрамп має намір зустрітися з Ким Чен Ином до кінця травня
«Мова йде про те, щоб впоратися з дуже складною проблемою, і якщо ми не будемо жорстко ставитися до цих торговців, цього не трапиться...Я хочу виграти цю битву», — заявив Трамп.
Раніше повідомлялося, що американський президент заборонив американцям проводити операції із криптовалютами Венесуели.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter