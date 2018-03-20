Трамп запропонував страчувати наркодилерів

Трамп вперше публічно висловив думку, над якою він розмірковував вже довгий час.

Президент США Дональд Трамп запропонував ввести смертну кару за торгівлю наркотиками.

Як відзначає агентство Associated Press, Трамп вперше публічно висловив думку, над якою він міркував уже довгий час: якщо злочинця можуть стратити за вбивство однієї або кількох осіб, то таке ж покарання повинно застосовуватися і до наркоторговців, діяльність яких призводить до смерті багатьох людей.

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«Мова йде про те, щоб впоратися з дуже складною проблемою, і якщо ми не будемо жорстко ставитися до цих торговців, цього не трапиться...Я хочу виграти цю битву», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що американський президент заборонив американцям проводити операції із криптовалютами Венесуели.