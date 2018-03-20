Трамп запропонував страчувати наркодилерів

05:05, 20 березня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Як відзначає агентство Associated Press, Трамп вперше публічно висловив думку, над якою він міркував уже довгий час: якщо злочинця можуть стратити за вбивство однієї або кількох осіб, то таке ж покарання повинно застосовуватися і до наркоторговців, діяльність яких призводить до смерті багатьох людей.

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«Мова йде про те, щоб впоратися з дуже складною проблемою, і якщо ми не будемо жорстко ставитися до цих торговців, цього не трапиться...Я хочу виграти цю битву», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що американський президент заборонив американцям проводити операції із криптовалютами Венесуели.

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Теги: #смертна кара#Дональд Трамп