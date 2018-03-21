США налаштовані на "продовження діалогу" з Росією - Білий дім

"Немає конкретних планів. Але ми хочемо продовжувати вести діалог з Росією", - заявила речниця Білого дому.

У Білому домі заявляють, що наразі немає конкретних планів щодо можливої зустрічі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна, але Вашингтона налаштований на продовження діалогу з Москвою.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". «Немає конкретних планів. Але ми хочемо продовжувати вести діалог з Росією і продовжувати говорити про деякі спільні інтереси», – заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

За її словами, Вашингтон буде послідовним, зокрема, це стосується санкцій.

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«Ми будемо продовжувати підтримувати позицію, яку ми мали, і, коли це буде необхідно, (вона) буде суворішою. У той же час ми хочемо продовжувати вести діалог, щоб ми могли працювати над деякими проблемами, що стосуються обох країн. І ми будемо продовжувати це робити, продовжуючи бути суворими щодо низки речей, включаючи санкції щодо Росії», – додала Сандерс.

Раніше повідомлялося, що сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн розкритикував рішення президента США Дональда Трампа привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах.