Конституційний суд заборонив опитування іспанців про суверенітет Каталонії

Конституційний суд Іспанії прийняв до розгляду позов центрального уряду проти скликаного кабінетом міністрів Каталонії на 9 листопада альтернативного опитування населення про суверенітет цієї автономної області, передає ТАСС.

Згідно з іспанським законодавством ухвалення Конституційним судом позову до розгляду зобов'язує зупинити підготовку до опитування.

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В обґрунтування свого позову іспанськмй уряд представив документи, що свідчать про втягнення у процес організації опитування уряду Каталонії, що, на думку державних юридичних служб, є порушенням рішення Конституційного суду від 29 вересня про зупинення дії схваленого каталонським парламентом закону "Про проведення опитувань населення, що не носять характер референдуму" і указу про опитуванні 9 листопада.

Після цього рішення уряд Каталонії запропонував проведення альтернативного опитування "з прямою участю громадян", який, як зазначила заступник голови іспанського уряду Сорайя Саєнс де Сантрамарія, "є закамуфльованою формою первісного опитування, забороненого Конституційним судом".