Іспанія заборонила запитувати каталонців про незалежність

У резолюції йдеться про те, що "частина громадян не може ні під яким приводом вирішувати питання про територіальну цілісність країни", а також про те , що " влада не має права позбавляти громадян, які проживають на тій чи іншій території, свобод , які їм гарантує конституція Іспанії ".

У ній також вказується, що "тільки весь іспанський народ має право вирішувати питання про територіальну цілісність країни", передає ІТАР -ТАРС.

Резолюцію підтримала правляча Народна партія і опозиційна Іспанська соціалістична робоча партія, хоча соціалісти і депутати від соцпартії Каталонії при голосуванні утрималися. Проти резолюції проголосували депутати від коаліції "Об'єднані ліві" та від націоналістичних партій Каталонії, Країни басків і Галісії. На думку іспанських експертів, прийняття парламентом даної резолюції , яка не має обов'язкової сили, свідчить про наростаючий конфлікт між центром і автономними областями з сильними націоналістичними настроями.