Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Росії

Відзначається, що будуть вислані два працівники посольства Росії в Канберрі, які є співробітниками розвідки.

Австралія вишле двох російських дипломатів у зв'язку зі справою про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

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Про це повідомляє телеканал 9News. Відзначається, що будуть вислані два працівники посольства Росії в Канберрі, які є співробітниками розвідки.

26 березня США заявили про висилку 60 російських дипломатів. Франція, Німеччина та низка країн ЄС також оголосили про аналогічні заходи. До ряду країн приєдналася Канада.