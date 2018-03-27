Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Росії
06:27, 27 березня 2018Світ
1832
Відзначається, що будуть вислані два працівники посольства Росії в Канберрі, які є співробітниками розвідки.
REUTERS
Австралія вишле двох російських дипломатів у зв'язку зі справою про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.
Читайте такожПри отруєнні екс-агента Скрипаля могли постраждати більше 130 осіб - Мей
Про це повідомляє телеканал 9News. Відзначається, що будуть вислані два працівники посольства Росії в Канберрі, які є співробітниками розвідки.
26 березня США заявили про висилку 60 російських дипломатів. Франція, Німеччина та низка країн ЄС також оголосили про аналогічні заходи. До ряду країн приєдналася Канада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Дипломатична війна світу з Росією