Похорон 15 жертв пожежі в Кемерові відбудуться 28 березня
Похорон 15 осіб, що загинули при пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові відбудуться вже завтра, 28 березня. Ще одні похорони заплановано на 29 березня.
Як повідомляє російське агентство ТАСС, про це повідомили в оперативному штабі на місці НП.
"Завтра відбудуться 15 похорон і післязавтра один похорон. Працюємо з людьми, слухаємо побажання", - зазначили у штабі.
Читайте такожТорговий центр, який згорів у Кемерові, не був застрахований
Глава МНС Володимир Пучков заявив, що пошукова операція у «Зимовій Вишні» завершується. Тим не менш, після перегрупування сил частина підрозділів МНС продовжить працювати на місці.
Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.
За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.