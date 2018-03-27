Похорон 15 жертв пожежі в Кемерові відбудуться 28 березня

Незважаючи на те, що пошукову операцію в ТЦ завершено, частина підрозділів МНС продовжить працювати на місці.

Похорон 15 осіб, що загинули при пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові відбудуться вже завтра, 28 березня. Ще одні похорони заплановано на 29 березня.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, про це повідомили в оперативному штабі на місці НП.

"Завтра відбудуться 15 похорон і післязавтра один похорон. Працюємо з людьми, слухаємо побажання", - зазначили у штабі.

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Глава МНС Володимир Пучков заявив, що пошукова операція у «Зимовій Вишні» завершується. Тим не менш, після перегрупування сил частина підрозділів МНС продовжить працювати на місці.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.