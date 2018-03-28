Автосалон у Петербурзі загорівся під час перевірки протипожежної сигналізації

При пожежі в автосалоні у Петербурзі ніхто не постраждав.

Унаслідок пожежі в автосалоні Санкт-Петербурга ніхто не постраждав.

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Про це повідомив голова Приморського району, в якому розташована будівля, пише на своєму каналі у Telegram "Лентач".

"За словами керівництва салону, пожежа виникла під час перевірки протипожежної сигналізації", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що автосалон у Приморському районі Петербурга вдень 28 березня гасили за підвищеним номером складності. З охопленої вогнем будівлі були евакуйовані 100 осіб. Зазначалося, що вогонь перекинувся на припарковані машини.