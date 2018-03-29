США заявили про зменшення внесків в ООН

У 2018 році США внесли в ООН 28,5% від усього бюджету.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Сполучені штати скоротять внески в бюджет організації.

Про це повідомляє Associated Press.

«Миротворчість — це спільна відповідальність. Всі з нас мають вносити свій внесок, і всі повинні докладати більше зусиль», — сказала Хейлі.

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Повідомляється, що в 2018 році США внесли в ООН 28,5% від усього бюджету. За словами постпреда, за американськими законами Вашингтон може вносити в ООН менше 25% від бюджету.

Відзначається, що на другому місці за сумою внесків у бюджет організації знаходиться Китай з 10%.

Раніше Хейлі пояснила відмову у фінансової допомоги Пакистану.