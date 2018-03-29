США заявили про зменшення внесків в ООН
10:45, 29 березня 2018Світ
2623
У 2018 році США внесли в ООН 28,5% від усього бюджету.
Ілюстрація / REUTERS
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Сполучені штати скоротять внески в бюджет організації.
Про це повідомляє Associated Press.
«Миротворчість — це спільна відповідальність. Всі з нас мають вносити свій внесок, і всі повинні докладати більше зусиль», — сказала Хейлі.
Читайте такожООН попередила, що до 2100 року в Африці вимре половина видів тварин
Повідомляється, що в 2018 році США внесли в ООН 28,5% від усього бюджету. За словами постпреда, за американськими законами Вашингтон може вносити в ООН менше 25% від бюджету.
Відзначається, що на другому місці за сумою внесків у бюджет організації знаходиться Китай з 10%.
Раніше Хейлі пояснила відмову у фінансової допомоги Пакистану.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter