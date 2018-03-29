Американський посол припустив можливість арешту російських активів в США

При цьому Хантсман висловив надію на те, що Росії і США вдасться стабілізувати відносини.

Активи Росії в США можуть бути заморожені, сказав американський посол в Москві Джон Хантсман.

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«Звичайно, це можливо», – відповів Хантсман на відповідне питання. Це може відбутися незважаючи на те, що Віденська конвенція гарантує недоторканність дипломатичної власності, зазначив посол, передає РБК. За його словами, щодо дипвласності «існують і інші угоди».

Хантсман висловив надію на те, що Росії і США вдасться стабілізувати відносини. В історії російсько-американських відносин «були і спади, і підйоми, і висилки дипломатів вже траплялися, в цих відносинах були напружені, і хороші моменти», сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США оголосила про рішення вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити російське генконсульство у Сіетлі в знак солідарності з Великобританією, яка звинуватила Росію в причетності до отруєння в англійській Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки. Аналогічне рішення про видворення співробітників російських дипмісій слідом за Британією прийняли ще 25 країн.