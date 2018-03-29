Американський посол припустив можливість арешту російських активів в США

12:21, 29 березня 2018
Світ
4604
Джон Хантсман / REUTERS

Читайте такожПосол США в Росії пояснив причину жорсткої реакції на "справу Скрипаля"

«Звичайно, це можливо», – відповів Хантсман на відповідне питання. Це може відбутися незважаючи на те, що Віденська конвенція гарантує недоторканність дипломатичної власності, зазначив посол, передає РБК. За його словами, щодо дипвласності «існують і інші угоди».

Хантсман висловив надію на те, що Росії і США вдасться стабілізувати відносини. В історії російсько-американських відносин «були і спади, і підйоми, і висилки дипломатів вже траплялися, в цих відносинах були напружені, і хороші моменти», сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США оголосила про рішення вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити російське генконсульство у Сіетлі в знак солідарності з Великобританією, яка звинуватила Росію в причетності до отруєння в англійській Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки. Аналогічне рішення про видворення співробітників російських дипмісій слідом за Британією прийняли ще 25 країн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#США#активи