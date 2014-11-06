Камери спостереження зафіксували російського актора-опозиціонера за кілька годин до смерті (відео)

На кадрах відеозапису видно, як актор босоніж в одних спортивних штанях виходить з будинку на вулицю, помітно хитаючись при цьому. По дорозі він зустрічає сусідів, але не звертає на них ніякої уваги.

На відеозапису видно, як актор не відразу зміг відкрити двері в під'їзді. Через деякий час він повернувся в будинок з пакетом в руках. На кадрах видно, що у актора вже розбита брова, на голові - сліди крові.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 листопада Олексій Девотченкобув знайдений мертвим у квартирі по Алтуфьєвському шосе, 100 у Москві. У слідства є підстави вважати, що смерть актора має кримінальний характер.