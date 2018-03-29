Аварія на атомній електростанції в Румунії не загрожує українцям (відео)
20:10, 29 березня 2018Світ
2353
Спрацювала система захисту і відключився другий енергоблок. Зараз АЕС працює з одним реактором.
Аварія на атомній електростанції в Румунії українцям не загрожує
Аварія на атомній електростанції в Румунії не загрожує українцям.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Інцидент стався в місті Чернавода, за 180 кілометрів від українського кордону. Спрацювала система захисту, і відключився другий енергоблок.
Зараз АЕС працює з одним реактором. Компанія-оператор запевняє, що проблема чисто технічна.
Читайте такожУ Нью-Йорку стався потужний вибух (фото)
Раніше повідомлялося, що в Румунії знеструмлена єдина в країні атомна електростанція «Чорнавода».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter