Аварія на атомній електростанції в Румунії не загрожує українцям (відео)

Спрацювала система захисту і відключився другий енергоблок. Зараз АЕС працює з одним реактором.

Аварія на атомній електростанції в Румунії не загрожує українцям.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Інцидент стався в місті Чернавода, за 180 кілометрів від українського кордону. Спрацювала система захисту, і відключився другий енергоблок.

Зараз АЕС працює з одним реактором. Компанія-оператор запевняє, що проблема чисто технічна.

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Раніше повідомлялося, що в Румунії знеструмлена єдина в країні атомна електростанція «Чорнавода».