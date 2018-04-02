Лідер КНДР відвідав перший з 2005 року концерт південнокорейських артистів у Пхеньяні

Концерт південнокорейських поп-співаків в північнокорейській столиці став першим з 2005 року.

Лідер КНДР Кім Чен Ин разом із дружиною відвідав концерт артистів із Південної Кореї.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

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Артисти у кількості 160 чоловік, у числі яких були виконавці у жанрі K-pop, виступили у Великому театрі в Пхеньяні. Концерт південнокорейських поп-співаків в північнокорейській столиці став першим з 2005 року.

Концерт відвідав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, його сестра і дружина, а також голова президії верховного народного зібрання КНДР Кім Ен Нам.

У залі, розрахованому на 1500 місць, не було вільних місць, а концерт тривав близько 2 годин.

Як додає Reuters, у вівторок, 3 квітня, південнокорейські артисти виступлять у КНДР ще раз. На цей раз концерт буде спільним, на сцену вийдуть і артисти Північної Кореї.

Сторони домовилися про ці гастролі в середині березня під час підготовки до саміту між лідерами двох країн. Очікується, що Кім Чен Ин і Мун Чже Ін зустрінуться 27 квітня в демілітаризованій зоні між двома Кореями.