Генконсульство Росії в Сіетлі остаточно припинило роботу

Дипломати виконали приписи американської влади і звільнили будівлю у визначений термін — до кінця 1 квітня.

З генерального консульства Росії в Сіетлі вивезли всі речі.

Про це повідомив РИА Новости консул-радник Халіта Айсин.

Таким чином, дипломати виконали приписи американських властей і звільнили будівлю у визначений термін — до кінця 1 квітня.

За словами Айсіна, співробітникам Держдепу запропонували піднятися і оглянути приміщення, але ті відмовилися.

"Вони сказали, що відвідають наш офіс завтра. Буде присутній консул — на випадок, якщо раптом будуть претензії. Але я сумніваюся, що вони будуть", — додав він.

За його словами, всі документи і речі перевезли в резиденцію генконсула РФ. Також там почав роботу штаб, який підготує вивезення речей в інші диппредставництва і консервацію будівлі.

Читайте такожРФ направила в Організацію по забороні хімзброї 13 питань по справі отруєння Скрипаля

Як повідомляв УНІАН, ситуація навколо отруєння колишнього російського розвідника Скрипаля і його дочки Юлії у Великобританії призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великобританії видворив 23 російських дипломатів і заявив про припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала таку ж кількість британських дипломатів.

Після цього ряд країн заявили про рішення вислати російських дипломатів. Зокрема, США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі. Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів. 30 березня МЗС РФ заявив про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, включаючи Україну.