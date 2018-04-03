Росія прискорить постачання до Туреччини зенітно-ракетного комплексу С-400 - Путін

Президенти РФ і Туреччини обговорили стан співробітництва держав у військово-технічній сфері.

Росія прискорить постачання до Туреччини зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", також можлива передача технології.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав в Анкарі на спільній прес-конференції з главою Туреччини Реджепом Ердоганом.

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"Обговорили стан співробітництва Росії й Туреччини у військово-технічній сфері. Зокрема, хід реалізації контракту на постачання до Туреччини зенітно-ракетних систем С-400 "Тріумф". Прийняли рішення прискорити термін поставки цих високоефективних російських оборонних комплексів. Мова також йшла і про інші перспективні проекти в області ВТС", - сказав Путін.

При цьому, відповідаючи на питання з приводу спільного виробництва, передачі технологій він зауважив, що це знаходиться "не у сфері довіри, або якоїсь політичної взаємодії".

"Це виключно комерційні питання, які вирішуються на рівні господарюючих суб'єктів. Як би не було, військово-політичних міркувань на цей рахунок у нас не існує і обмежень немає", - додав Путін.