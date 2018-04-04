Трамп підтвердив намір вивести американські війська з Сирії

Він додав, що США не отримали нічого, крім смерті і руйнувань після інвестицій на Близький Схід.

У вівторок на спільній прес-конференції Білого дому з президентами країн Балтії президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір вивести американські війська з Сирії і відправити війська на південний кордон з Мексикою.

Про це повідомляє CBS News. "Я хочу вийти (з Сирії, - ред.). Я хочу повернути наші війська додому, я хочу почати відновлення нашої нації", - сказав Трамп.

За його словами приймати рішення будуть дуже швидко, погоджуючи його з союзниками.

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Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив своїм радникам, що збирається наполягати на виведенні американських військовослужбовців з Сирії.

За оцінкою Пентагону, бойовики «Ісламської держави» втратили близько 98% території, яку вони утримували в Іраку і Сирії. При цьому військові попереджають, що ці райони можуть бути знову захоплені, якщо країни, що входять в міжнародну коаліцію, не докладати зусиль щодо нормалізації життя мирних громадян і відновлення інфраструктури.

За даними агентства Reuters, радники президента США вважають, що американські війська повинні залишитися в регіоні «як мінімум протягом декількох років».

В даний час в Сирії перебувають близько 2 тис. американських військовослужбовців.